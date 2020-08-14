В Тюмени у маршрута №40 «забрали» 10 остановок. Фото: Вадим Бегун

В Тюмени изменится схема движения автобуса муниципального маршрута регулярных перевозок № 40, который следует от ДК «Орфей» до центрального рынка. Теперь его конечная остановка – ЖК «Звездный городок». Нововведение вступит в силу с 1 сентября.

Из схемы исключаются промежуточные остановочные пункты: «Озеро Алебашево», «Улица Алебашевская», «Улица Даудельная», «Улица Володарского» (в прямом и обратном направлении), «Улица Сеченова», «Улица Циолковского», «Сквер им. Немцова», «Центральный рынок», «Детская поликлиника», «Дом печати».

В схему включат остановки «Геологоразведка», «Парк им. Гагарина», «Больница», «Школа № 48 имени генерала Карбышева», «Аптека», «Улица Мусоргского», «Поворот на автобазу № 100», «ЖК «Звездный городок» (в прямом и обратном направлении) и «Улица Ватутина».

Расписание для пассажиров общественного транспорта доступно в разделе «Расписание» на сайте tgt72.ru, в мобильном приложении «Тюмень. Транспорт», по бесплатному номеру телефона информационно-справочной службы 8-800-250-0722 и на остановках.