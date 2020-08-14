Александр Моор поздравил тюменцев с 76-м днем рождения области. Скриншот из видео.

Сегодня, 14 августа, Тюменская область отмечает 76-й день рождения. Глава региона поздравил местных жителей, пожелав им здоровья.

«Казалось, совсем недавно мы по-сибирски широко праздновали юбилей региона. Концерты и фестивали, общение и улыбки, которые не скрывала медицинская маска. Но жизнь вносит свои коррективы. Этот год был сложным и многому нас научил. Научил искать новые возможности, быстро адаптироваться к обстоятельствам, с которыми никогда не сталкивались. Напомнил, что самое ценное – время, проведенное с родными, и что нет ничего важнее, чем здоровье!», – отметил Александр Моор на своей страничке в социальной сети «ВКонтакте».

Губернатор заявил, что Тюменская область справилась со всеми испытаниями. Он пожелал счастья, мира, процветания, здоровья всем жителям и региону.