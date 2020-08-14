«Задел локтем провода». В Тюмени строителя убило током

В Тюмени строителя убило током. Фото - СК По Тюменской области.

В Тюмени возбудили уголовное дело по факту смерти 46-летнего местного жителя. Мужчину убило током.

По предварительным данным, в среду, 12 августа, в строящемся многоквартирном доме по улице Вадима Бованенко горожанин выполнял работы по установке водопроводных труб.

– В один из моментов он задел локтем находящиеся рядом провода и получил поражение электрическим током. От удара потерпевший скончался на месте через непродолжительное время, – рассказали в пресс-службе Следственного комитета по Тюменской области.

В настоящее время специалисты устанавливают виновных в трагедии, а также выясняют причины и условия, способствовавших этому. Следователи осмотрели место происшествия, допросили очевидцев. Назначена судебно-медицинская экспертиза, изъята документация, регламентирующая технику безопасности на объекте. Расследование уголовного дела продолжается.