Руководителем Сбербанка в Тюменской области назначен Евгений Светлов. Фото - Сбербанк.

Управляющим Западно-Сибирским отделением Сбербанка назначен Евгений Светлов, ранее возглавлявший подразделение банка в Зауралье.

Евгений Светлов родился 17 января 1977 года в селе Кетово Курганской области. Высшее образование получил в Новосибирском государственном университете по специальности «Математические методы и исследование операций в экономике». Долгое время Евгений Светлов работал в структуре Правительства Курганской области. Примечательно, что именно в Тюмени Евгений Светлов начинал свой трудовой путь в Сбербанке, придя сюда в 2007 году на должность начальника экономического отдела Тюменского городского отделения. Затем Евгений Николаевич был заместителем управляющего этим отделением, занимал высокие посты в Западно-Сибирском территориальном банке, в том числе три года работал заместителем председателя. С января 2016 года Евгений Светлов руководил Курганским отделением Сбербанка.

Евгений Николаевич женат, воспитывает троих детей.

Западно-Сибирское отделение входит в структуру Уральского банка Сбербанка. Сеть обслуживания включает 98 филиалов банка, расположенных в Тюмени и на юге Тюменской области.

Владислав Шиленко, возглавлявший Западно-Сибирское отделение, продолжает свою работу в системе Сбербанка на аналогичной позиции в другом регионе.

Председатель Уральского банка Сбербанка Владимир Черкашин:

- Евгений показал себя как настоящий лидер, готовый не только вдохновлять коллег на новые свершения, но и брать ответственность за результат, принимать сложные решения и находить пути достижения самых амбициозных целей. Уверен, что его профессионализм и лидерские качества будут полезны для решения задач, которые стоят перед командой Западно-Сибирского отделения. Поздравляю с назначением и желаю успехов!

Управляющий Западно-Сибирским отделением Сбербанка Евгений Светлов:

- Благодарю за оказанное доверие.. Нам с командой Западно-Сибирского отделения предстоит сохранить и укрепить позиции на рынке банковских услуг в регионе. Естественно, наша задача – превзойти все ожидания клиентов и помочь им ориентироваться в цифровом мире. Именно поэтому мы будем продолжать предоставлять не только банковские услуги, но и множество дополнительных, которые оказывают компании Экосистемы Сбербанка.