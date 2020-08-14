Под Тюменью обрушился надземный переход: дело передано в суд

На тюменской трассе обрушился наземный переход: дело передано в суд. Фото - "ЗЛОЙ ЯМАЛ".

В Тюмени утвержден обвинительный акт по уголовному делу в отношении 48-летнего местного жителя. Мужчину будут судить за обрушение наземного перехода, в результате которого чудом никто не пострадал.

8 мая этого года водитель автомобиля КамАЗ зацепил поднятой стрелой манипулятора надземный пешеходный переход на 14-м километре федеральной автодороги Р404 Тюмень – Ханты-Мансийск. Конструкция упала, повредив ограждение, на проезжавший легковой автомобиль ВИС, водитель которого по счастливой случайности серьезно не пострадал.

– Общая сумма ущерба, причиненного ФКУ «Уралуправтодор», ТОДЭП и собственнику легковушки, составила более 7,6 миллиона рублей. Уголовное дело было возбуждено по материалам проверки прокуратуры Тюменского района и публикациям средств массовой информации, – сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры.

В настоящее время материалы уголовного дела направлены мировому судье для рассмотрения по существу. Виновнику дорожного инцидента грозит штраф в размере до 120 тысяч рублей, обязательные работы до 480 часов, исправительные работы на срок до двух лет. Однако ему могут и ограничить свободу на год или лишить ее на тот же срок.

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