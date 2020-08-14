В Тюмени эвакуировали посетителей гипермаркета из-за посетителя с гранатой и ножом. Фото - УМВД по городу Тюмени.

В Тюмени накануне, 13 августа, вечером сотрудник гипермаркета на улице Одесской вызвал полицейских. На то была веская причина – один из посетителей достал из кармана предмет, похожий на гранату.

Стражи правопорядка по прибытии эвакуировали около 50 человек: покупателей и рабочий персонал. После они задержали пьяного 37-летнего местного жителя и доставили его в отдел полиции № 5.

Фото - УМВД по городу Тюмени.

Выяснилось, что мужчина пришел в магазин, взял с прилавка бутылку с алкоголем, но не удержал ее и разбил. Сотрудник охраны гипермаркета попросил незадачливого покупателя заплатить за причиненный ущерб, но получил отказ: денег на это у тюменца не было.

– Мужчина предложил оставить в залог учебную ручную гранату, которую достал из кармана. Заметив подозрительный предмет, напуганный сотрудник позвонил в полицию. Те изъяли у посетителя муляж учебной гранаты и нож, – рассказала пресс-секретарь управления МВД по городу Тюмени Алина Ларина.

В отношении горожанина составили административный протокол за мелкое хулиганство. За данное правонарушение ему грозит наказание в виде административного ареста до 15 суток.