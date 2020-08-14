Число заболевших коронавирусом в Тюмени на 14 августа 2020 года увеличилось на 55 человек. Фото - pixabay.com.

Мы собрали для вас последние новости о коронавирусе в Тюмени на 14 августа 2020 года. Количество заболевших увеличилось на 55 и составило 6 910 человек.

По информации оперативного штаба Тюменской области, за минувшие сутки 194 человека выздоровели (за весь период выздоровели 6 529), один ребенок заболел (за минувшие сутки), 12 пациентов на ИВЛ (из общего числа болеющих), 1 015 человек остаются под медицинским наблюдением, 3 267 человек находятся на перевахтовке.

За весь период пандемии в регионе скончались 28 пациентов с коронавирусом. У всех имелись сопутствующие хронические заболевания.

За последние сутки в России выявлено 5 065 новых случаев коронавируса в 83 регионах. Из них 25,9% не имели клинических проявлений болезни. Зафиксировано 114 летальных исходов. За сутки в России полностью выздоровело 6 568 человек.

Всего на сегодняшний день в России выявлено 912 823 случая ковида в 85 регионах. За весь период зафиксировано 15 498 летальных исходов, выздоровело 722 964 человека.

Ранее «Комсомольская правда» – Тюмень» писала, что в Тюменской области значительно снизилось число заболевших коронавирусом. Так, средний темп прироста за последние сутки – 0,8, за неделю этот показатель снизился с 2,3 до 1,3. 17% от общего количества заболевших не имеют клинических проявлений.