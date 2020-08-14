Прокуратура займется делом о найденных в лесу медкарточках умерших тюменцев. Фото - Маргарита Талабаева.

Жительница Тюмени Маргарита Талабаева наткнулась в лесу на неожиданную находку. На земле она увидела медицинские карты пациентов, которые умерли.

«Что же так хаотично, небрежно, безответственно бросать медкарты людей в лесу вокруг города Тюмени? Просим разобраться! Только здоровья, берегите себя и лес!», – написала Маргарита в одной из местных групп в социальной сети «ВКонтакте».

В пресс-службе департамента здравоохранения прокомментировали ситуацию, заявив, что есть определённые категории карточек, которые подлежат утилизации, и медики этим не занимаются.

– Поликлиника заключает договор с организацией, которая осуществляет утилизацию и подтверждает этот факт соответствующими документами. Третья городская поликлиника в последний раз передавала документы на утилизацию в 2019 году. Этим вопросом по факту нарушения будут заниматься уполномоченные органы, – отметила пресс-секретарь ведомства Александра Малыгина.

В региональной прокуратуре в свою очередь сообщили, что в случае подтверждения информации будет дана правовая оценка хранению и утилизации медицинских карт, содержащих персональные данные пациентов. При наличии оснований будут приняты необходимые меры реагирования.