Тюменские автоинспекторы усилят контроль за скоростным режимом на федеральных трассах. Фото: Ольга Крыльцова

В Тюменской области автоинспекторы вместе с заинтересованными ведомствами проведут акцию «Внимание – дети!». Сотрудники ГИБДД усилят контроль за скоростным режимом на федеральных автодорогах, по которым из летних отпусков возвращаются в свои регионы жители северных округов.

В преддверии 1 сентября автоинспекторы обследуют дорожные условия у школ на предмет наличия необходимых дорожных знаков и разметки, также проверят школьные автобусы.

– ГИБДД рекомендует родителям повторить с детьми правила дорожной безопасности и вместе с ребенком выбрать безопасный маршрут, по которому он будет ходить в школу ежедневно. А в оставшееся каникулярное время, когда дети будут находиться преимущественно на улице, необходимо обеспечить их безопасность во дворах и жилых зонах, – отметили в пресс-службе Управления Госавтоинспекции Тюменской области.

В ведомстве сообщили, что с начала года в регионе произошло 198 ДТП с участием детей, шесть детей погибли, 221 травмирован.