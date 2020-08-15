В Тюмени поисковому отряду «Белая сова» требуются добровольцы

Поисковому отряду «Белая сова» требуются добровольцы. Фото - ПО "Белая Сова-Тюмень".

Поисковый отряд «Белая сова – Тюмень» набирает команду. От количества людей зависит оперативность выезда на поиски пропавшего.

Как рассказали в отряде, каждый из них – самый обычный человек, вносящий свой вклад по мере сил и возможностей. Единственное требование, которое предъявляют к кандидату в поисковики, это возраст старше 18 лет.

Так, «Белой сове» нужны инфорги и медиа-группа для создания ориентировок, отслеживания информации в соцсетях, размещения информации на сайтах. Также необходимы те, кто может печатать и расклеивать ориентировки, выходить на поиски на местности.

Чтобы стать частью команды «Белой совы», нужно заполнить анкету. Организаторы свяжутся с претендентами, передает «Вслух.ру».