В Тюмени запустили движение по новой развязке за два миллиарда рублей

В Тюмени запустили движение по новой развязке.

В Тюмени сегодня, 14 августа, открыли движение по транспортной развязке на пересечении улиц Мельникайте и 30 лет Победы. Изначально дорожники планировали сдать путепровод в эксплуатацию в конце 2021 года, однако работы прошли с опережением графика.

Стоит отметить, что на запуске развязки присутствовали губернатор Тюменской области, мэр Тюмени и строители. Движение открыто во всех направлениях транспортной развязки, на всех съездах. Работает и надземный пешеходный переход в разных уровнях через улицу Мельникайте.

Напомним, что реконструкция транспортной развязки в разных уровнях началось летом 2019 года. Работы на дорожном объекте выполняла компания «Мостострой-11». Сумма госконтракта составила более двух миллиардов рублей, передает «МегаТюмень».

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