Тюменские семьи получают консультации по уходу за тяжелобольными родственниками. Фото - pixabay.com.

«Региональный геронтологический центр социальных технологий «Третий возраст» подвел итоги реализации социального проекта «Родные люди». Так, за семь месяцев работы Консультативный центр поддержки семейного ухода дал консультации более 500 семьям, в которых есть тяжелобольные родственники.

Специалисты посетили более 130 семей. Во время таких выездных консультаций родственников обучают навыкам специализированного ухода и объясняют, как правильно организовать помощь.

– Когда в семье появляется тяжелобольной человек, родственники, испытывая психологическое напряжение и растерянность, задумываются о том, чтобы определить его в стационарные организации соцобслуживания. Домашняя обстановка и помощь родных помогают реабилитации и увеличению продолжительности жизни таких людей. Для этого родственникам нужны определенные знания по уходу и психологическая поддержка, – считают сотрудники центра.

По информации департамента социального развития Тюменской области, после выездной консультации специалисты продолжают курировать семью, общаясь по телефону, либо лично, а то и посещают на дому повторно.

Подробности работы центра, даты проведения ближайших встреч и консультации по телефону: 8-952-674-93-77, на сайте www.третий-возраст.рф. Региональный геронтологический центр социальных технологий «Третий возраст» расположен в Тюмени по адресу: ул. Карла Марка, 123/1, каб. 20.