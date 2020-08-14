Популярный тюменский ресторан сливал в контейнер супы и масло

Популярный тюменский ресторан могут наказать за грубые нарушения в обращении с отходами. Фото - "ТЭО".

В Тюмени сотрудники известного ресторана размещали в контейнерах для коммунального мусора жидкие отходы. Об этой проблеме регоператору сообщил транспортировщик, обслуживающий район. При проверке оказалось, что управляющая компания и жильцы дома уже не один месяц терпят неудобства.

Выяснилось, что предприятие сливало в баки отходы растительных и животных жиров, супы и масло. Ситуацию усугубило то, что на контейнерной площадке расположен заглублённый контейнер. Этот факт серьёзно усложнил работу коммунальщиков: очистить такую емкость вдвойне сложно.

– К сожалению, иногда встречаются ситуации, когда юридическое лицо безответственно относится к вопросу обращения с отходами: не разделяет мусор по видам, не обеспечивает безопасное и экологичное хранение, не организовывает своевременный вывоз. Жители региона вправе требовать от предпринимателей соблюдения чистоты и благоприятной санитарной обстановки, – пояснила первый заместитель руководителя ООО «ТЭО» Светлана Петренко.

Она сообщила, что теперь ресторан с большей ответственностью относится к обращению с отходами. Пока он не устранит все нарушения, вопрос эксплуатации контейнерной площадки останется на контроле экологов. Информацию о нарушениях законодательства передали в надзорные ведомства.