Тюменцам рассказали, как записать ребенка в дежурную группу детсада. Фото: Вадим Бегун

Как записать ребенка в дежурную группу детсада? Для тюменцев в этом нет никаких сложностей. Даже специальных заявлений писать не нужно.

– Вы звоните воспитателю вашего ребенка и предупреждаете, что намерены отправить сына в дежурную группу. Затем получаете справку от врача, что ребенок здоров и смело отправляетесь в свою группу, – сообщила заведующая детским садом №85 Лидия Пупкова.

Таким образом, чтобы записать ребенка в дежурную группу, нужно всего лишь записаться на прием к врачу и получить справку, что ребенок здоров. После этого надо позвонить воспитателю, чтобы договориться о дате, с которой малыш намерен посещать детсад, передает «Тюменская область сегодня».