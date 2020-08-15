Погода на 15 августа в Тюмени: ночью – до плюс 9

В Тюмени ночью – до плюс 9. Фото: Вадим Бегун

Сегодня, 15 августа, на протяжении всего дня небо в Тюмени будет покрыто облаками. Осадков не ожидается.

Температура воздуха ночью будет плюс 9 – 10 градусов, днем – плюс 16 – 17. Вечером столбики термометров покажут плюс 13 – 15 градусов. В этот день будет дуть северо-восточный ветер, переходящий в восточный, со скоростью 1 – 3 метра в секунду.

В этот день отмечается перенесение из Иерусалима в Константинополь мощей первомученика Стефана (Степана). Степан считается покровителем лошадей. Наши предки заметили, какова погода на Степана - таков и сентябрь будет. А по тому, каковы дни 15-19 августа, определяли погоду на сентябрь-январь.