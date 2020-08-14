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Тюменским школам придумали новые санитарные правила

Теперь на входе ученикам будут измерять температуру
Вадим БегунВадимБегун
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Тюменским школам придумали новые санитарные правила.

Тюменским школам придумали новые санитарные правила.

Фото: Вадим Бегун

Школы в Тюменской области будут работать с соблюдением новых требований безопасности. Об этом сообщила руководитель регионального управления Роспотребнадзора Галина Шарухо.

– На входах в общеобразовательные заведения всем будут измерять температуру. Кроме того, каждый день будет проводиться генеральная уборка. Работники пищеблока обязаны соблюдать строгий масочный режим. Все школы обеспечат дезинфицирующими средствами и приборами обеззараживания воздуха, – рассказала Шарухо.

По ее словам, ведомство рекомендует проводить линейки в День знаний на свежем воздухе.

Стоит отметить, что на сегодняшний день заболеваемость COVID-19 в Тюменской области на 100 тысяч. населения – 455 случаев. Это в 1,4 раза ниже, чем в среднем по России и по Уральскому федеральному округу. С 20 июля наблюдается тенденция к снижению заболеваемости.

Образование