Тюменским школам придумали новые санитарные правила. Фото: Вадим Бегун

Школы в Тюменской области будут работать с соблюдением новых требований безопасности. Об этом сообщила руководитель регионального управления Роспотребнадзора Галина Шарухо.

– На входах в общеобразовательные заведения всем будут измерять температуру. Кроме того, каждый день будет проводиться генеральная уборка. Работники пищеблока обязаны соблюдать строгий масочный режим. Все школы обеспечат дезинфицирующими средствами и приборами обеззараживания воздуха, – рассказала Шарухо.

По ее словам, ведомство рекомендует проводить линейки в День знаний на свежем воздухе.

Стоит отметить, что на сегодняшний день заболеваемость COVID-19 в Тюменской области на 100 тысяч. населения – 455 случаев. Это в 1,4 раза ниже, чем в среднем по России и по Уральскому федеральному округу. С 20 июля наблюдается тенденция к снижению заболеваемости.