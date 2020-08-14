В Тюмени волонтеры взялись за ремонт памятников. Фото - МТС.

В регионе снова проходит социальный проект «Память Победы». Волонтеры МТС восстанавливают памятник в удаленном селе Канаш Нижнетавдинского района.

Мемориалу Славы в этом году исполняется 35 лет. Каждый год сельчане собираются у него, чтобы почтить память 927 канашцев, которые погибли в боях во время Великой Отечественной войны. Работа волонтеров по ремонту памятника заняла несколько недель: своими руками они поменяли бетонную плитку, отремонтировали ограждения и обновили надписи на памятнике.

Энтузиасты из МТС уже не первый год реставрируют мемориалы в сельской глубинке. Проект впервые провели в 2018 году, когда волонтеры решили отремонтировать памятник в небольшом селе Чугунаево. Получив массу положительных откликов и благодарностей от населения, волонтеры на следующий год взялись за реставрацию монумента в селе Падун Заводоуковского района. А проект «Память Победы» начали проводить и в других регионах России: он получил широкую географию – от Калининграда до Приморья.

– Для нас стало уже доброй традицией ежегодно дарить новую жизнь сельским памятникам. Ведь для жителей тюменских сел и деревень они являются наиболее важными, а зачастую и единственными культурными объектами, которые сохраняют память о Победе. Нашим проектом мы также хотим показать, что важно помнить о своей истории не только 9 Мая, но и в другие дни, и не оставаться в стороне. Поэтому в МТС решили проводить мероприятия «Памяти Победы» в течение всего года: памятники будут отремонтированы не только в Тюменской области, но и еще в ряде других регионов, – отмечает директор филиала МТС в Тюменской области Евгений Малыхин.

О проекте «Память Победы»

«Память Победы» – волонтерская акция сотрудников МТС, целью которой является сохранение и помощь в реконструкции региональных памятников воинам Великой Отечественной войны и мемориалов местным героям, павшим в боях за родину, и/или труженикам тыла, имеющих важное значение для местного населения. В рамках проекта на территории памятников проводится уборка, покраска и штукатурка (легкий ремонт), высадка растений, возложение цветов, организация торжественных митингов с привлечением местных жителей.