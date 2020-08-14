Погода на 14 августа в Тюмени: затяжное похолодание

В Тюмени затяжное похолодание. Фото: Вадим Бегун

Сегодня, 14 августа, в Тюмени облачная погода продержится весь день. Осадков не ожидается.

Температура воздуха ночью будет плюс 10 – 12 градусов, днем – плюс 16 – 17. Вечером столбики термометров покажут плюс 11 – 14 градусов. В этот день будет дуть северный ветер со скоростью 1 – 2 метра в секунду.

14 августа отмечается праздник Происхождения Креста Господня (Первый Спас). Наши предки говорили, что у Спаса всего в запасе: и дождь, и ветер, и разнопогодье, то есть погоду на этот день предугадать было сложно.

Если все-таки в этот день будет дождь, то мало пожаров бывает. С этого дня начинаются проводы лета, может быть первый ранний ночной заморозок, начало холодных рос.