Тюменке, заказавшей в интернете платья, мошенник прислал футболки. Фото - pixabay.com.

В дежурную часть омутинской полиции обратилась местная жительница. Женщина заявила, что стала жертвой мошенников, получив по почте совсем не то, что заказывала.

Потерпевшая пояснила, что заинтересовалась платьями по сниженной цене на одном из сайтов. Позвонив по указанному телефону, приобрела три платья. Заказ пришел наложенным платежом на почту.

– Оплатив посылку, общая стоимость которой составила более 4500 рублей, обнаружила вместо заказанных платьев футболки плохого качества. Связаться с продавцом женщине не удалось. Поняв, что ее обманули, обратилась за помощью в полицию, – рассказали в пресс-службе управления МВД по Тюменской области.

Стражи порядка советуют не перечислять предоплату, а расплачиваться только при личной встрече после осмотра товара, не сообщать неизвестным данные банковских карт, секретные коды и пароли, не вводить в банкоматах под диктовку неизвестных лиц никаких цифровых комбинаций.