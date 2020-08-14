В тюменской области подвели итоги первого этапа проверок большегрузов. Фото - ГИБДД по Тюменской области.

В Тюменской области водители грузовиков нарушают правила дорожного движения в два раза реже таксистов. Это выяснилось в ходе мероприятия «Большегруз», первый этап которого прошел на дорогах региона.

В ходе сплошных проверок большегрузов автоинспекторы остановили для контроля почти 800 грузовых автомобилей. Выявлено 199 нарушений ПДД, однако грубых нарушений не было.

– Составлено 19 административных материалов за отсутствие предрейсового медицинского и технического контроля, выпуск на линию неисправного транспорта и нарушение требований по использованию тахографов. Водители-дальнобойщики не любят пристегиваться ремнями безопасности, за это нарушение их не только наказывали, но и проводили разъяснительную работу, – рассказали в пресс-службе управления Госавтоинспекции по Тюменской области.

Также стало известно, что 49 грузовиков перевозили грузы без пологов, что способствует загрязнению дорог. С техническими неисправностями выявлено 37 большегрузов.