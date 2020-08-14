В Ишиме задержали серийного интернет-мошенника. Фото: Ольга Крыльцова

В дежурную часть ишимской полиции обратился 46-летний мужчина, проживающий в одном из регионов России. По словам звонившего, он стал жертвой мошеннической схемы.

Потерпевший в интернете нашел объявление о продаже видеокарты по цене ниже среднерыночной, связался с продавцом и перевел ему шесть тысяч рублей в счет оплаты за товар. После перечисления денег связь с продавцом прекратилась.

– Позже сыщики задержали подозреваемого. Им оказался 20-летний неработающий ишимец. Стражи правопорядка установили причастность задержанного еще к шести фактам аналогичных преступлений. Общая сумма причиненного ущерба потерпевшим составила более 40 тысяч рублей, – рассказали в пресс-службе управления МВД по Тюменской области.

Молодой человек действовал по одной схеме: он размещал информацию о продаже видеокарты по заниженной цене. По телефону граждане из разных регионов России договаривались с ним о приобретении техники. В качестве аванса потерпевшие перечисляли на счет молодого человека денежные средства.

По данным фактом следователем возбуждены уголовные дела. В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде домашнего ареста.