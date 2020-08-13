В Тюменской области за неделю резко снизилось число заболевших коронавирусом. Фото - pixabay.com.

В Тюменской области значительно снизилось число заболевших коронавирусом. Так, средний темп прироста за последние сутки – 0,8, за неделю этот показатель снизился с 2,3 до 1,3.

По информации руководителя Управления Роспотребнадзора по Тюменской области Галины Шарухо, 17% от общего количества заболевших не имеют клинических проявлений. Также она отметила, что в регионе развернуто 12 стационаров для лечения ковидных больных, что позволяет держать свободный коечный фонд. На сегодняшний день он составляет 61%.

– Ежедневно в регионе проходят тестирование от пяти до шести тысяч человек. По охвату тестированием область находится в числе лидеров. Заболеваемость в регионе на 100 тысяч населения – 455 случаев, что в 1,4 раза ниже, чем в среднем по России и по Уральскому федеральному округу. Наибольшее количество заболевших в регионе за сутки выявлено 19 июля – 112 человек. С 20 июля наблюдается тенденция к снижению заболеваемости, – резюмировала Шарухо.