В Тюмени фирма-банкрот задолжала миллионы рублей 200 бывшим работникам. Фото: Вадим Бегун

Тюменская прокуратура контролирует выплаты трехмиллионного долга бывшим работникам ООО «Производственная фирма «Барс», которых насчитывается более 200 человек. Организацию признали банкротом еще в мае 2016 года.

– В фирме трудились работники не только из Тюменской области, но и из Ханты-Мансийского и Ямало-Ненецкого автономного округа, Курганской, Челябинской, Свердловской, Омской, Новосибирской областей, а также из Республики Башкортостан, – рассказали в пресс-службе региональной прокуратуры.

В ведомстве сейчас ищут тех, кому задолжала организация. Бывшим работникам нужно обратиться к конкурсному управляющему Александру Копытову по телефону 8-912-925-70-35, его помощнику Юлии Стаховой (8904-494-61-56), по электронной почте alekskptv@mail.ru или отправить письмо со своими данными по адресу: 625037, г. Тюмень, а/я 656.

Кроме того, можно позвонить в прокуратуру Центрального округа Тюмени по телефону 8 (3452) 58-21-99 ежедневно с 10.00 до 12.00.