Журналист «Комсомольской правды-Тюмень» стала лауреатом всероссийского конкурса. Фото - реготдел ОНФ.

Общественный совет фонда ОНФ «Правда и справедливость» подвел итоги VI Всероссийского конкурса журналистских работ «Правда и справедливость». По данным официального сайта фонда, лауреатами конкурса стали 437 региональных журналистов из всех регионов России. Победителями от Тюменской области стали четыре журналиста, в их числе представитель «Комсомольской правды» – Тюмень» Кира Санникова.

Лауреат отправила на конкурс работу – памятку для граждан «Как не остаться без социальных выплат: в Тюмени обсудили взаимоотношения работника и работодателя». В материале рассказывается о новых электронных сервисах, внедряемых ФСС РФ в части реализации прав граждан на получение пособий по обязательному социальному страхованию.

Всего в текущем году от Тюменской области на конкурс поступило 14 заявок. В общей сложности в заявочной кампании более 2 тысяч региональных журналистов из всех 85 регионов страны представили на конкурс 6327 работ, которые посвящены вопросам реализации нацпроектов и проблемам коррупции.

Наиболее востребованными конкурсными темами стали: «Доверить людям, какими должны быть города и поселки» – 18% всех поступивших конкурсных материалов, «Экологические долги и испытание природы на прочность» – 14%, «Или мы есть, или нас не будет» – 14%, «Культура – основа нашей идентичности» – 11%.

Лауреатами конкурса «Правда и справедливость» из Тюменской области стали также Анжела Лебедева (ИА «Тюменская линия»), Ольга Меншутина (телеканал «Тюменское время») и Виктор Нестерук («ТюменьPRO»). Поздравляем коллег!