Из-за размыва земли закрыт участок тюменской трассы. Фото - ФКУ «Уралуправтодор».

В настоящее время на автодороге от Екатеринбурга до Тюмени (участок с 245 по 247 километр) ведутся работы. Здесь специалисты устраняют размывы земляного полотна.

– Движение организовано по крайней левой полосе. Будьте аккуратны и учитывайте этот факт. Затруднения продлятся ориентировочно до 19.00, однако и завтра, 14 августа, проезд также будет ограничен с 8.00 до 19.00, – сообщили в ФКУ «Уралуправтодор».

В случае, если вы стали свидетелем нештатной ситуации на федеральных трассах, обязательно звоните в круглосуточную дежурно-диспетчерскую службу ФКУ «Уралуправтодор» по телефону: 8-800-200-63-06 (звонок бесплатный).