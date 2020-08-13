Бывшему начальнику тюменской полиции продлили домашний арест. Фото - УМВД по Тюменской области.

В Центральном районном суде Тюмени продлили домашний арест экс-начальнику регионального управления МВД Юрию Алтынову. Генерал- майор полиции пробудет дома до 20 сентября. Об этом стало известно сегодня, 13 августа, по итогам заседания суда.

Стоит отметить, что Алтынову по-прежнему нельзя пользоваться телефоном. Ему разрешено с 10.00 до 12.00 гулять около дома, посещать магазины, парикмахерские и аптеки в районе его проживания. Также стало известно, что за последние два месяца генерала не вызывали в правоохранительные органы в рамках расследования уголовного дела.

Ранее «Комсомольская правда» – Тюмень писала, что уголовное дело против Юрия Алтынова было возбуждено по обвинению во взятках, которые ему передавали друзья, – iPhone X, часы и сумка Montblanc. Общая сумма составила 400 тысяч рублей. Перед судом экс-полицейский находился в изоляторе временного содержания.

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