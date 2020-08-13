Тюменцам, незаконно подключившим дом к сетям водоснабжения, перекроют трубы

Тюменцам, незаконно подключивших дом к сетям водоснабжения, перекроют трубы. Фото - «Росводоканал Тюмень».

В Тюменском районе обследуют сети, выявляя самовольные подключения. Собственников домов, которые игнорируют призывы заключить договоры, отключат от системы водоснабжения.

– Мы неоднократно информировали жителей о необходимости заключения договоров. Теперь вынуждены применить крайнюю меру и отключить самовольное присоединение к магистральным сетям, – заявил начальник инспекции водных ресурсов «Росводоканал Тюмень» Данил Пономаренко.

Одним из первых был отключен дом на улице Первомайской в поселке Андреевский. Чтобы перекрыть трубу, ведущую в дом, пришлось произвести земляные работы, за которые также придется заплатить собственнику дома.

Заключить договор на услуги водоснабжения и водоотведения жители района могут в Центре обслуживания абонентов по адресу: город Тюмень, ул. 30 лет Победы, 38, стр. 10.