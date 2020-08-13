Тюменцы огородят обновленный двор от вандалов. Фото - пресс-служба администрации города Тюмени.

На улице Луначарского, 9 в Тюмени скоро завершат ремонт двора. Жители дома планируют огородить двор от вандалов, ведь они много лет ждали обновления.

– Десятилетиями люди передвигались к подъездам по узкому проезду и тротуару, у подъездов никогда не было ни одной скамейки, старые деревья давно не пропускали в квартиры солнечный свет. Подрядная организация выполнила львиную долю работ, к сентябрю планирует передать двор жителям, – отметили в пресс-службе администрации города Тюмени.

Во дворе расширили тротуар и проезд, построили большую парковку и смонтировали две детские игровые площадки с качелями и песочницей. На спортивной площадке начали устанавливать тренажеры, оборудована зона для воркаута.

Стоит отметить, что в Калининском округе Тюмени в этом году благоустраивают шесть дворов, прилегающих к 14 многоквартирным домам. Ход строительства каждой территории, беспрекословное соблюдение технологий еженедельно контролирует руководство управы КАО.