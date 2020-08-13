Число заболевших коронавирусом в Тюмени на 13 августа 2020 года увеличилось на 65 человек. Фото - pixabay.com.

Мы собрали для вас последние новости о коронавирусе в Тюмени на 13 августа 2020 года. Количество заболевших увеличилось на 65 и составило 6855 человек.

За последние сутки в России выявлено 5 057 новых случаев коронавируса в 83 регионах. Из них 26,3% не имели клинических проявлений болезни. Зафиксировано 124 летальных исхода. За сутки в России полностью выздоровели 6 098 человек.

Всего на сегодняшний день в России выявлено 907 758 случаев ковида в 85 регионах. За весь период зафиксировано 15 384 летальных исхода, выздоровели 716 396 человек.

Ранее губернатор Тюменской области в режиме онлайн провел пресс-конференцию, приуроченную к 76-й годовщине образования Тюменской области. На ней он ответил на вопросы журналистов, в том числе и о работе по профилактике коронавируса.

– Даже в пик заболеваемости 50 процентов коек у нас оставались свободными и готовыми к приему. Значительная часть коек подготовлена для тяжелых больных. В связи с некоторым снижением заболеваемости в последнее время планов по увеличению коечного фонда у нас нет. Более того, будем постепенно возвращать больничные места в оборот по оказанию плановой медицинской помощи, – отметил Александр Моор.