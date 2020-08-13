Тюменские школьники играли с мячом в парке Победы: прокуратура проведет проверку

Тюменские школьники играли с мячом в парке Победы. Фото - "ЧС Тюмень".

Тюменская прокуратура проведет проверку по информации, которая вызвала широкий общественный резонанс. Накануне, 12 августа 2020 года, в социальных сетях появилось сообщение о том, что в поселке Боровский двое подростков играли с мячом на площади у мемориала в парке Победы.

– Поручено провести проверку организации патриотического воспитания несовершеннолетних в районе. При наличии оснований принять необходимые меры реагирования, – заявили в пресс-службе прокуратуры Тюменской области.

«Двое ребят кидают мяч в памятник погибшим, поправляют венки и сбивают их», – такое сообщение появилось в группе «ЧС Тюмень» в социальной сети «ВКонтакте» вчера. Местные жители не одобрили идею мальчиков, однако позиция автора им также осталась непонятной. Он, как оказалось, не предпринял никаких действий, чтобы остановить подростков.