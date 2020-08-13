Тюменские школьники узнали, как легко получить льготную транспортную карту. Фото - Комитет по связям с общественностью и СМИ.

В этом году более 13 тысяч тюменских первоклассников сядут за парты. С этого дня они могут пользоваться льготной транспортной картой.

Подать заявление можно на портале «Госуслуги». Что касается фотографии, то фон должен быть светлым, без животных, игрушек, цветов и прочего. Заявление рассматривается не более недели, карта готова через 1-2 дня. Выдадут ее в центре «Мои документы». Присутствие ребенка при получении карты не требуется.

– Льгота для школьников будет доступна с 1 сентября, но пополнить карту можно сейчас, тем более что и для этого есть полезные новшества. Помимо традиционных способов внесения наличных средств через инфокиоски ТТС, можно пополнить карту онлайн, например через «Сбербанк онлайн», – рассказали в Комитете по связям с общественностью и СМИ администрации города Тюмени.

Стоит отметить, что теперь при проезде на автобусе достаточно приложить карту к терминалу кондуктора и внесенные средства будут зачислены.