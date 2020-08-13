Тюменцам объяснили, как уберечься от укуса змеи. Фото - pixabay.com.

В Тюменской области обитают три вида змей – уж, медянка и гадюка. Если первые две не представляют особой угрозы для человека, то яд гадюки может быть очень опасен. Поэтому, отправляясь в лес, нужно быть особенно осторожным.

– Необходимо иметь соответствующую одежду и обувь. Наденьте высокие резиновые сапоги или кожаные ботинки, на руки – плотные перчатки, чтобы змея не смогла прокусить их, – советует фельдшер неотложной помощи Новотарманской участковой больницы Дмитрий Бобровицкий.

Он рассказал, что внешне гадюк распознать несложно: они похожи на безобидных ужей, но без желтых или белых пятен на голове. Бить их не стоит, так как змеи набрасываются лишь в случае опасности.

Если змея всё же укусила, то может наступить тошнота, головокружение. Если укусила за руку, то наложите чистую повязку и зафиксируйте конечность косынкой. Если за ногу – наложите чистую повязку, обеспечьте покой пострадавшему и на руках или с помощью других подручных средств эвакуируйте его из леса до автомобиля.

Далее необходимо охладить рану для меньшего распространения яда по организму. Пострадавшему необходимо пить много жидкости и, конечно, как можно быстрее попасть в стационар.