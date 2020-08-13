Житель Екатеринбурга прятал наркотики в тюменских тайниках. Фото: Ольга Крыльцова

В Тюмени вынесли приговор по уголовному делу в отношении ранее судимого 23-летнего жителя Екатеринбурга. Мужчину признали виновным в покушении на незаконный сбыт наркотиков в крупном размере.

– В апреле 2020 года молодой человек был задержан в Екатеринбурге за хранение наркотиков. Находясь под подпиской о невыезде, он уехал в Тюмень, снял жилье и стал раскладывать мефедрон по тайникам. 15 мая екатеринбуржец был задержан тюменской полицией, в его съемном жилье и тайниках обнаружено и изъято более 320 граммов наркотика, – рассказали в пресс-службе прокуратуры Тюменской области.

Суд назначил подсудимому (с учетом имеющейся судимости за пьяное вождение) восемь лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима. Кроме того, его лишили права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами, на 1 год 6 месяцев 25 дней.