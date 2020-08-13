Тюменец сам перечислил 100 тысяч рублей мошеннику, пообещавшему прибыль

Тюменец сам перечислил 100 тысяч рублей мошеннику, пообещавшего прибыль. Фото: Ольга Крыльцова

В дежурную часть тюменской полиции поступило заявление от местного жителя. Мужчина сообщил, что попался на уловки телефонного мошенника и лишился своих сбережений.

Потерпевшему поступил на мобильный телефон звонок с неизвестного абонентского номера. Звонивший представился специалистом брокерской компании и предложил оформить сделку на электронной бирже с дальнейшей прибылью. Заявитель выслушал выгодные условия и согласился.

– Неизвестный сообщил, что для процедуры оформления необходимо перевести определенную сумму денежных средств. Потерпевший перевел 100 тысяч рублей через мобильное приложение на неустановленный банковский счет. После лжеспециалист перестал выходить на связь, – рассказали в пресс-службе Управления МВД по Тюменской области.

В настоящее время стражи правопорядка устанавливают личность мошенника. По данному факту следствием возбуждено уголовное дело. Санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет.