У тюменского ЗАГСа отключат светофоры. Фото - pixabay.com.

В связи с плановыми работами на сетях электроснабжения сегодня, 13 августа, в Тюмени погаснут светофоры.

Так, отключение произойдет с 9.00 до 16.00 на пересечении улиц Мельникайте и Таймырской, а также на улице Таймырской в районе ЗАГСа.

– Пользователей автомобильных дорог просим принять информацию к сведению, учитывать при выборе маршрута движения по дорогам города и соблюдать требования дорожных знаков, – сообщили в МКУ «Тюменьгортранс».

Подробную информацию о работе светофорных объектов можно получить по телефону 68-84-35.