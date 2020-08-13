Погода на 13 августа в Тюмени: дождь прекратится

В Тюмени закончились дожди. Фото: Вадим Бегун

Сегодня, 13 августа, на протяжении всего дня погода в Тюмени будет пасмурной. Осадков не ожидается.

Температура воздуха ночью будет плюс 9 – 11 градусов, днем – плюс 17 – 18. Вечером столбики термометров покажут плюс 12 – 15 градусов. В этот день будет дуть северный ветер со скоростью 1 – 5 метров в секунду.

13 августа отмечается день памяти праведника Евдокима. В народе этот день называли Евдокимово заговенье, так как с 14 августа начинается Успенский пост. В прежние времена наши предки следили на Евдокима за восходом: если солнце при восходе ярко-красное и вскоре прячется в облака – можно ждать дождя.