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В Тюмени 18-летний парень пытался угнать автомобиль

Бдительный тюменец сообщил о готовящемся преступлении в полицию
Есен АбилькеновЕсенАбилькенов
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18-летний тюменец пытался угнать автомобиль

18-летний тюменец пытался угнать автомобиль

Фото: pixabay.com

Звонок в полицию Тюмени поступил накануне от местного жителя. Мужчина сообщил, что стал свидетелем готовящегося преступления.

На место выехал ближайший наряд патрульно-постовой службы. Сотрудники полиции на месте задержали молодого человека, который пытался угнать автомобиль. Как выяснилось, 18-летний безработный житель Тюмени находился в жилом дворе и заметил припаркованный отечественный автомобиль.

Убедившись в отсутствии свидетелей, он разбил стекло пассажирской двери и проник в салон. Парень попытался запустить двигатель, но не смог. В это время прибыли полицейские и предотвратили преступление.

Возбуждено уголовное дело. За попытку угона задержанному грозит лишение свободы на срок до 5 лет.

Криминал