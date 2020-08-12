В Тобольске злоумышленники украли вещи из камеры хранения магазина

Подозреваемых установили и задержали по горячим следам Фото: pixabay.com

В полицию Тобольска обратился сотрудник службы безопасности магазина. Он сообщил о краже. К работнику торгового заведения подошла молодая девушка и рассказала, что из ячейки камеры хранения пропали ее вещи и продукты.

Когда на место прибыли полицейские, девушка пояснила, что пакет с вещами и продуктами, купленными в соседнем магазине, оставила в камере хранения. Она закрыла дверцу и пошла в торговый зал, а через несколько минут обнаружила, что ячейка открыта, а пакета нет.

Сотрудник тобольской Госавтоинспекции, просмотрев записи с камер видеонаблюдения, установил личности подозреваемых. Женщина и мужчина были в масках, но это не помешало установить их личности и задержать по горячим следам.

34-летняя женщина и ее 39-летний приятель признались в преступлении. Имущество, которое они украли, было найдено у них дома. Вещи вернули потерпевшей. Возбуждено уголовное дело. Подозреваемым грозит лишение свободы на срок до пяти лет.