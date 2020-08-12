Тюменцы могут сообщить о невыплате заработной платы на горячую линию

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Жители Тюмени смогут сообщить о фактах невыплаты заработной платы и выдачи ее «в конвертах» на горячую линию. Позвонить в прокуратуру города можно 18 августа.

– Защита трудовых прав граждан, в том числе в сфере оплаты труда, является одним из приоритетных направлений деятельности органов прокуратуры, – отметили в ведомстве.

Там добавили, что тюменцы могут обратиться со всеми вопросами телефонам: 8 (3452) 56-89-54, 8 (3452) 56-89-52 и 8 (3452) 56-89-53. Звонки будут приниматься с 16 до 18 часов.

– Все сигналы будут проверены, при наличии оснований будут приняты необходимые меры прокурорского реагирования, – заверили в ведомстве.