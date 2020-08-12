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Школы Тюменской области могут начать работу 1 сентября в штатном режиме

Губернатор Александр Моор отметил, что окончательное решение будет принято 14 августа
Мария ВасильеваМарияВасильева
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Во всех учебных заведениях региона будут действовать ограничения на массовые мероприятия.

Во всех учебных заведениях региона будут действовать ограничения на массовые мероприятия.

Фото: Лидия Шумкова

Школы и детские сады Тюменской области с 1 сентября могут начать работу в штатном режиме. Окончательное решение будет принято на заседании оперативного штаба, которое состоится в эту пятницу, 14 августа. Об этом в ходе онлайн-конференции заявил губернатор Тюменской области Александр Моор.

– Мое личное ощущение как гражданина – нам нужно возвращаться к нормальной жизни, снимать ограничения. Мы научились с этим жить, у нас достаточно здравого смысла, чтобы защитить себя и окружающих. Все будет зависеть от эпидобстановки, но надеюсь, что 1 сентября все образовательные учреждения смогут начать полноценную работу, – отметил глава региона.

По словам Александра Моора, что во всех учебных заведениях региона будут действовать ограничения на массовые мероприятия. Руководство школ, в свою очередь, должно позаботиться о разделении потоков детей в школьные столовые.

Губернатор также добавил, что дети будут находиться в школах без масок. Такая информация была озвучена в ходе совещания с руководителем Роспотребнадзора РФ Анной Поповой.

Образование