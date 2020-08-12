За неделю в Тюменской области произошло 37 пожаров

Фото ГУ МЧС по Тюменской области

В Тюменской области за минувшую неделю зафиксировано 37 пожаров. В них один человек получил травмы. Об этом сообщили в пресс-службе областного управления МЧС.

К ликвидации последствий дорожно-транспортных происшествий пожарно-спасательные подразделения привлекались 44 раза. Специалисты оказывали помощь по деблокировке пострадавших, отключению аккумуляторной батареи, смывали горюче-смазочные материалы с проезжей части.

36 раз пожарные и спасатели выезжали на оказание помощи населению. В региональном управлении МЧС напоминают, что на территории региона продолжает действовать особый противопожарный режим. Также в ведомстве призывают граждан быть внимательными на водоемах и особенно следить за детьми. Единый телефон пожарных и спасателей 01 или 101.