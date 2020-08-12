Число заболевших коронавирусом в Тюменской области на 12 августа 2020 года увеличилось на 64 человека

Общее число заболевших в регионе достигло 6790 человек Фото: pixabay.com

По информации оперативного штаба Тюменской области по коронавирусу, за минувшие сутки в регионе зафиксировано 64 новых случая заболевания. Общее число заболевших, таким образом, достигло 6 790 человек.

За последние сутки в России выявлено 5 102 новых случая коронавируса в 84 регионах. Из них 27,5% не имели клинических проявлений болезни. Зафиксировано 129 летальных исходов. За сутки в России полностью выздоровели 7 123 человека.

Всего на сегодняшний день в России выявлен 902 701 случай коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 15 260 летальных исходов, выздоровели 710 298 человек.