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Коронавирус Covid-19

Число заболевших коронавирусом в Тюменской области на 12 августа 2020 года увеличилось на 64 человека

Общее число заболевших в регионе достигло 6 790 человек
Есен АбилькеновЕсенАбилькенов
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Общее число заболевших в регионе достигло 6790 человек

Общее число заболевших в регионе достигло 6790 человек

Фото: pixabay.com

По информации оперативного штаба Тюменской области по коронавирусу, за минувшие сутки в регионе зафиксировано 64 новых случая заболевания. Общее число заболевших, таким образом, достигло 6 790 человек.

За последние сутки в России выявлено 5 102 новых случая коронавируса в 84 регионах. Из них 27,5% не имели клинических проявлений болезни. Зафиксировано 129 летальных исходов. За сутки в России полностью выздоровели 7 123 человека.

Всего на сегодняшний день в России выявлен 902 701 случай коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 15 260 летальных исходов, выздоровели 710 298 человек.

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