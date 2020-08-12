Квартиросъемщица прихватила из арендованного жилья телевизор и холодильник

Хозяйка, обнаружив пропажу имущества, обратилась в полицию Фото: pixabay.com

В дежурную часть полиции Ишима обратилась 55-летняя местная жительница. Женщина рассказала, что из принадлежащей ей квартиры похищены холодильник и телевизор.

Сотрудники полиции выяснили, что хозяйка помещения несколько месяцев сдавала квартиру малознакомой женщине. Когда срок аренды истек, потерпевшая обнаружила, что из квартиры пропала бытовая техника. Сумма ущерба составила более 28 тысяч рублей.

Под подозрение попала ранее судимая за имущественные преступления 40-летняя неработающая уроженка Ишимского района. Женщину задержали, она созналась в краже, пояснив, что холодильник и телевизор использовала в личных целях. Возбуждено уголовное дело. Виновнице грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 5 лет.