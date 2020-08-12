Тюменская область не откажется от реализации масштабных проектов из-за снижения доходов

Фото: правительство Тюменской области

Налог на прибыль составляет порядка 70 процентов налоговой базы Тюменской области. Его объем во многом зависит от цены на нефть, а также от курса рубля. Об этом сегодня упомянул губернатор региона Александр Моор в ходе пресс-конференции, посвященной 76-й годовщине образования Тюменской области. Он напомнил, что весной цена на нефть на мировых рынках была отрицательной.

– Будем надеяться, что сейчас ситуация стабилизировалась. Если исходить из того, что цена на нефть и курс доллара до конца года останутся на текущем уровне, то мы полагаем, что недополучим примерно 20 процентов планового объема доходов в бюджет. Это почти 36 миллиардов рублей. Если конъюнктура рынка будет меняться в позитивную сторону, соответственно, эта сумма будет уменьшаться. Безусловно, это требует от нас принятия некоторых решений. При любых обстоятельствах будут сохранены в бюджете все наши социальные обязательства и выплаты, – сказал Александр Моор.

Также, по словам главы региона, правительство продолжит реализацию всех обязательств в рамках нацпроектов и поручений президента. С точки зрения корректив будет рассматриваться программа капитальных вложений, добавил губернатор.

– Окончательное решение о корректировке бюджета мы будем принимать осенью, но это не значит, что мы будем совсем отказываться от каких-то проектов. Это говорит о том, что мы, исходя из приоритетов, будем переносить их реализацию на 2021 – 2022 годы, – уточнил Александр Моор.