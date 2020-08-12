На дорогах Тюменской области пройдет акция «Большегруз»

Фото со страницы "Тюменское время" в ВК

Сплошные проверки грузовых автомобилей проведут сотрудники ГИБДД в Тюменской области в рамках мероприятия «Большегруз». Акция будет проходит на дорогах региона 12 и 14 августа.

Инспекторы проверят, как водители соблюдают режим труда и отдыха, оценят техническое состояние автомобилей. В первую очередь будет обращаться внимание на исправность тормозных систем и внесение изменений в конструкцию транспортных средств

Также сотрудники дорожной полиции проверят, проходят ли водители предрейсовый технический контроль и медицинский осмотр, оснащение большегрузов тахографами, наличие путевой документации. Проверки большегрузов пройдут на федеральных и региональных автодорогах с интенсивным движением грузового транспорта.

Как отметили в ГИБДД области, вчерашнее ДТП с участием большегруза «Вольво», водитель которого был нетрезв, еще раз подтвердило необходимость проведения таких проверок.

– Статистика аварий с грузовым транспортом указывает на наличие грубых нарушений ПДД в организации грузовых перевозок, которые сотрудники ГИБДД должны и будут контролировать, – отметил временно исполняющий обязанности начальника Госавтоинспекции региона Олег Толстиков.

Добавим, что в Тюменской области с начала года произошло 162 ДТП с участием грузовиков, каждое второе – по вине водителей большегрузов. В них погибли 38 человек, 228 ранены.