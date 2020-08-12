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Общество

В Исетском ранее судимый мужчина украл с карты собутыльника более 100 тысяч рублей

Злоумышленник для удобства даже успел установить на телефон мобильное приложение банка
Есен АбилькеновЕсенАбилькенов
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Злоумышленник для удобства даже успел установить на телефон мобильное приложение банка

Злоумышленник для удобства даже успел установить на телефон мобильное приложение банка

Фото: pixabay.com

В отдел полиции села Исетское обратился 56-летний местный житель. Он сообщил, что с его банковской карты неизвестный похитил более 100 тысяч рублей.

Сотрудники полиции установили и задержали подозреваемого. Выяснилось, что ранее судимый местный житель 1988 года рождения выпивал вместе с потерпевшим несколько дней. За это время гость нашел в шкафу банковскую карту хозяина и забрал ее себе.

Затем злоумышленник отправился в областной центр, где расплачивался за спиртное и посещение увеселительного заведения чужими деньгами. Кроме того, он установил себе на телефон приложение банка. Вернувшись в Исетское, мужчина продолжил употреблять алкоголь с потерпевшим.

Впоследствии подозреваемый совершил перевод онлайн с чужой карты своей бывшей подруге. Все СМС-сообщения, которые поступали на телефон владельца карты, злоумышленник своевременно удалял, имея доступ к его мобильнику.

Когда хозяин карты обнаружил пропажу 115 тысяч рублей со счета, он заблокировал ее и обратился в полицию. Возбуждено уголовное дело. Виновному грозит лишение свободы на срок до шести лет.