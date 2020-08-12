В Тюменской области мужчина вырубил 400 деревьев. Фото - pixabay.com.

Прокуратура Голышмановского района утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении жителя рабочего поселка Голышманово. Мужчину обвиняют в незаконной рубке леса в особо крупном размере.

– Нарушитель с мая по сентябрь 2019 года вырубил более 400 сосен, берез и осин в Малышенском участковом лесничестве. Размер ущерба, причиненного департаменту лесного комплекса региона, составил более 1,6 миллиона рублей. В целях возмещения ущерба наложен арест на технику обвиняемого, – рассказали в пресс-службе прокуратуры Тюменской области.

В настоящее время уголовное дело направлено в Голышмановский районный суд для рассмотрения по существу. «Черного лесоруба» могут оштрафовать на сумму до 1,5 миллиона рублей, также ему могут назначить принудительные работы на срок до четырех лет со штрафом до 300 тысяч рублей. Кроме того, ему «светит» четыре года тюрьмы.