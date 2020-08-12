Погода на 12 августа в Тюмени: холодно и сыро

В Тюмени сегодня холодно и сыро. Фото: Вадим Бегун

Сегодня, 12 августа, с утра и до самого вечера небо в Тюмени будет скрыто за облаками. Дождь будет идти почти весь день, постепенно ослабевая.

Температура воздуха ночью будет плюс 13 – 14 градусов, днем – плюс 16 – 17. Вечером столбики термометров покажут плюс 15 – 17 градусов. В этот день будет дуть северный ветер со скоростью 3 – 6 метров в секунду.

В этот день почитается память апостолов Силы, Силуана и других. В прежние времена заметили: если в это время дни стоят пасмурные и прохладные, то дождя опасаться не должно, и работы в поле могут продолжаться без остановки; когда же душно и тягостно, и насекомые особенно злы и едки, то будет дождь.