На улице Щербакова в Тюмени отключат светофоры. Фото - pixabay.com.

В связи с плановыми работами на сетях электроснабжения сегодня, 12 августа, в Тюмени погаснут светофоры.

Так, отключение произойдет с 9.00 до 13.00 – на пересечении улиц Щербакова и Мелиораторов, с 15.00 до 17.00 – на пересечении улиц Щербакова и Солнечного проезда, в районе школы № 43 и дома № 30 на улице Газовиков, а с 9.00 до 16.00 – на пересечении улиц Мельникайте и Таймырской и в районе Дворца бракосочетания на улице Таймырской.

– Пользователей автомобильных дорог просим принять информацию к сведению, учитывать при выборе маршрута движения по дорогам города и соблюдать требования дорожных знаков, – сообщили в МКУ «Тюменьгортранс».

Подробную информацию о работе светофорных объектов можно получить по телефону 68-84-35.