«Выпрыгнул в окно». В Ялуторовске мужчина кинулся с ножом на именинника

В Ялуторовске мужчина кинулся с ножом на именинника. Фото: Вадим Бегун

На пульт оперативного дежурного ялуторовского отдела полиции поступило сообщение о том, что молодому мужчине угрожают убийством. Прибывшие по указанному адресу стражи правопорядка задержали подозреваемого.

Как установили полицейские, потерпевший был в гостях у своей матери. В квартире находились еще гости, так как ее сожитель праздновал день рождения. В ходе застолья между именинником и молодым человеком возникла ссора, которая переросла в драку.

– Мужчина схватил кухонный нож и стал угрожать своему родственнику. Ялуторовчанин выпрыгнул через окно на улицу и попросил прохожих позвонить в полицию. Присутствующие гости отобрали острый предмет у хозяина квартиры, – рассказали в пресс-службе управления МВД по Тюменской области.

Дознавателем возбуждено уголовное дело, мужчине грозит до двух лет заключения. 53-летнего жителя Ялуторовска ранее уже привлекали к уголовной ответственности.